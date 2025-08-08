 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Meta choisit Pimco et Blue Owl pour financer ses centres de données à hauteur de 29 milliards de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 03:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Meta META.O a choisi la société de gestion d'investissements Pimco et le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N pour une opération de financement de 29 milliards de dollars liée à ses projets de centres de données en Louisiane rurale, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Pimco devrait diriger la partie dette du financement, d'un montant de 26 milliards de dollars, tandis que Blue Owl contribuera à hauteur de 3 milliards de dollars en fonds propres, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

La partie dette sera probablement émise sous forme d'obligations, ajoute le rapport.

Le mois dernier, Mark Zuckerberg, directrice générale de Meta, a déclaré que l'entreprise dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour son unité de superintelligence, intensifiant ainsi sa quête d'une technologie qu'il a poursuivie avec une guerre des talents pour les meilleurs ingénieurs.

La société mère de Facebook a travaillé avec Morgan Stanley

MS.N pour lever des fonds, tandis qu'Apollo Global Management

APO.N et KKR KKR.N étaient également en lice pour diriger l'opération jusqu'à la phase finale des négociations, a ajouté le rapport de Bloomberg.

Meta, Pimco et Blue Owl ont refusé de commenter le rapport.

En juin, le Financial Times a rapporté que Meta recherchait pour lever 29 milliards de dollars auprès de sociétés de capital privé afin de construire des centres de données d'IA aux États-Unis, ajoutant que la société discutait de la manière de structurer la levée de la dette et des options pour lever encore plus de capitaux.

