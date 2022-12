Meta : Bruxelles l'accuse de pratiques abusives au profit de Facebook Marketplace

AOF - EN SAVOIR PLUS

Si, après que l'entreprise a exercé ses droits de la défense, la Commission conclut qu'il existe des preuves suffisantes de l'existence d'une infraction, elle peut adopter une décision interdisant le comportement en cause et infligeant une amende pouvant atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise concernée.

D'autre part, Meta impose unilatéralement des conditions commerciales déloyales aux services d'annonces publicitaires en ligne concurrents qui font de la publicité sur Facebook ou Instagram. Bruxelles craint que les conditions générales, qui autorisent Meta à utiliser des données relatives aux publicités provenant de concurrents au profit de Facebook Marketplace, ne soient injustifiées, disproportionnées et non nécessaires à la fourniture de services d'affichage publicitaire en ligne sur les plateformes de Meta.

D'une part, explique la Commission, Meta lie son service d'annonces publicitaires en ligne Facebook Marketplace à son réseau social personnel en position dominante Facebook. Cela signifie que les utilisateurs de Facebook ont automatiquement accès à Facebook Marketplace, qu'ils le souhaitent ou non. La Commission craint que les concurrents de Facebook Marketplace ne puissent être évincés étant donné que le lien confère à Facebook un avantage substantiel en matière de distribution que les concurrents ne peuvent égaler.

