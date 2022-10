Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Meta: BPA divisé par deux au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 10:47

(CercleFinance.com) - Meta Platforms, l'exploitant des réseaux Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a dévoilé mercredi soir un bénéfice net divisé par deux (-52%) à un peu moins de 4,4 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2022, soit 1,64 dollar par action (-49%).



Les revenus se sont tassés de 4% à 27,7 milliards de dollars, pénalisés par des effets de changes sans lesquels ils ont augmenté de 2%, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a augmenté de 4% sur un an pour atteindre 2,93 milliards en septembre.



Si nous faisons face à des défis à court terme sur les revenus, les fondamentaux sont là pour un retour à une croissance des revenus plus forte, affirme son fondateur et CEO Mark Zuckerberg, qui attend entre 30 et 32,5 milliards de revenus sur le trimestre en cours.