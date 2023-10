Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Meta: BPA accru de 168% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - Meta Platforms, l'exploitant de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en hausse de 164% à près de 11,6 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2023, soit 4,39 dollars par action (+168%).



Les revenus du géant des réseaux sociaux se sont accrus de 23% à plus de 34,1 milliards de dollars, tandis que le nombre d'utilisateurs moyens quotidiens a augmenté de 7% sur un an pour atteindre 3,14 milliards en septembre (dont +5% à 2,09 milliards pour Facebook).



Meta anticipe entre 36,5 et 40 milliards de dollars de revenus pour le trimestre en cours, et abaisse sa prévision de dépenses totales pour l'ensemble de 2023 à entre 87 et 89 milliards (au lieu de 88 à 91 milliards en fourchette précédente).





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +2.91%