Meta augmente fortement ses dépenses annuelles en capital pour promouvoir la superintelligence, les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta augmente ses dépenses d'investissement de 73 % pour le développement de l'IA

Meta prévoit des dépenses plus élevées en 2026 en raison de l'embauche de talents en IA

La plateforme publicitaire de Meta soutient les investissements dans l'IA et fait face à la concurrence sur le marché des vidéos courtes

Le propriétaire d'Instagram, Meta META.O , a augmenté mercredi ses plans de dépenses en capital pour la nouvelle année de 73% dans la poursuite de la "superintelligence", un effort pour offrir une intelligence artificielle profondément personnalisée à sa vaste base d'utilisateurs de médias sociaux.

Les actions de Meta ont bondi de près de 9 % dans les échanges prolongés. La société a également prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et a battu les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour son trimestre clos le 31 décembre.

Meta prévoit que ses dépenses d'investissement pour 2026 se situeront entre 115 et 135 milliards de dollars, en grande partie en raison des coûts d'infrastructure, y compris les paiements effectués aux fournisseurs de cloud tiers, une dépréciation plus élevée de ses actifs de centre de données d'IA et des dépenses d'exploitation d'infrastructure plus élevées. Cela se compare aux attentes d'un budget de capex de 109,9 milliards de dollars, selon Visible Alpha, et à 72,22 milliards de dollars dépensés par Meta l'année dernière.

"Ce sera une année importante pour fournir une superintelligence personnelle, accélérer notre infrastructure commerciale pour l'avenir et façonner la façon dont notre entreprise travaillera à l'avenir", a déclaré le directeur général Mark Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Meta prévoit pour 2026 des dépenses totales comprises entre 162 et 169 milliards de dollars, contre 117,69 milliards de dollars il y a un an, en raison de l'augmentation de la rémunération des employés, l'entreprise dépensant des millions pour recruter les meilleurs talents dans le domaine de l'IA.

Pour le premier trimestre, Meta prévoit un chiffre d'affaires compris entre 53,5 et 56,5 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 51,41 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Meta construit plusieurs centres de données à l'échelle du gigawatt à travers les États-Unis, dont un en Louisiane rurale, un projet dont le président américain Donald Trump a déclaré qu'il coûterait 50 milliards de dollars . Il serait suffisamment grand pour couvrir une grande partie de Manhattan.

L'année dernière, Meta a signé des contrats avec Alphabet GOOGL.O , CoreWeave CRWV.O , Nebius

NBIS.O pour de la puissance de calcul supplémentaire, signalant un besoin urgent d'expansion de la capacité en raison de contraintes internes.

Ces dépenses ont été motivées par la rivalité des grandes entreprises technologiques dans la course à l'IA de la Silicon Valley, où Meta a trébuché après le mauvais accueil réservé à son modèle Llama 4. L'entreprise mise désormais sur ses nouveaux modèles d'IA, lancés en interne ce mois-ci.

La plateforme publicitaire de Meta est restée son moteur de croissance, permettant aux annonceurs d'automatiser et de personnaliser leurs campagnes et aidant l'entreprise à soutenir ses investissements pour atteindre la superintelligence - une étape théorique où les machines pourraient surpasser les performances humaines.

L'entreprise licencie environ 10 % du personnel de son groupe Reality Labs, qui compte quelque 15 000 employés, car elle réoriente les ressources de certains de ses produits métavers vers les produits portables.

L'unité - qui a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2021 - comprend l'ambitieux pari du métavers de Meta qui a incité l'entreprise à changer son nom de Facebook.

Les résultats du trimestre des fêtes de fin d'année interviennent alors que la suite de publicité automatisée Advantage+ de la société est de plus en plus adoptée par les annonceurs en raison de sa capacité à rationaliser la mise en place des campagnes et à améliorer le retour sur investissement publicitaire, selon les analystes.

L'année dernière, Meta a lancé des publicités sur WhatsApp et Threads, créant une rivalité directe avec des plateformes telles que X d'Elon Musk, tandis que Reels d'Instagram continue de se battre avec TikTok et YouTube Shorts sur le marché lucratif des vidéos courtes.