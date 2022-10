Meta : attention à la chute !

(AOF) - La combinaison de prévisions de ventes décevantes et d’augmentation de ses coûts en 2023 constitue un mélange toxique pour Meta, qui est attendu en baisse d’environ 20%. Au troisième trimestre, Meta a vu son bénéfice net chuter de 52% à 4,39 milliards de dollars, soit 1,64 dollar par action. Le consensus s'élevait à 1,88 dollar par action. Le chiffre d'affaires a reculé de 4% à 27,7 milliards de dollars, ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 27,4 milliards. Il s'agit du deuxième recul de l’histoire de la société fondée par Mark Zuckerberg.

Les revenus publicitaire ont baissé de 3,7% à 27,24 milliards de dollars.

La division Reality Labs, qui regroupe les produits, les logiciels et les contenus liés à la réalité augmentée et virtuelle, a généré 285 millions de dollars (- 49%) de revenus et engendré une perte opérationnelle de 3,67 milliards de dollars contre - 2,64 milliard un an auparavant.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a en revanche progressé de 3% à 1,98 milliard.

" Nous prévoyons que le revenu total du quatrième trimestre 2022 se situera entre 30 et 32,5 milliards de dollars. Nos prévisions supposent que le taux de change représentera un vent contraire d'environ 7%. " a déclaré le directeur financier, David Wehner. Cette prévision a déçu les investisseurs, le consensus Bloomberg s'élevant à 32,2 milliards de dollars.

Les prévisions de coûts pour l'année prochaine ont également chagriné les investisseurs. Elles sont attendus entre 96 et 101 milliards de dollars contre de 85 à 87 milliards de dollar cette année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La sérieuse mise au pas européenne des géants du Net

Un accord a été trouvé le 24 mars sur l'encadrement des géants de l'Internet, avec une nouvelle législation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des principaux acteurs. Avec le DMA, la Commission Européenne fixe un cadre à respecter, le secteur étant désormais soumis à une régulation similaire à celles des secteurs de l'énergie, de la banque ou des télécommunications. Le barème des amendes a été également adapté à la puissance économique des intervenants : en cas d'infraction, elles pourront représenter de 6 % à 20 % du chiffre d'affaires mondial. En cas de récidive, des cessions d'activités pourront être imposées. En revanche aux Etats-Unis le processus de régulation n'a toujours pas abouti en dépit du volontarisme des autorités.