Meta: amende de l'UE pour manquement au RGPD sur WhatsApp

(CercleFinance.com) - La Commission irlandaise de protection des données ('DPC'), agissant pour le compte de l'Union européenne, a présenté aujourd'hui la conclusion d'une enquête sur le traitement effectué par WhatsApp Ireland Limited dans le cadre de la fourniture de son service WhatsApp.



Le DPC annonce infliger une amende de 5,5 millions d'euros à WhatsApp Ireland (propriété de Meta Platforms) pour des manquements au règlement RGPD relatifs à son service.



WhatsApp Ireland est invité à mettre ses opérations de traitement de données en conformité dans un délai de six mois, ajoute e DPC.



L'enquête avait débuté avec une plainte déposée le 25 mai 2018 par une personne concernée allemande estimant que WhatsApp Ireland 'forçait' ses utilisateurs à consentir au traitement de leurs données personnelles pour l'amélioration et la sécurité des services. Le plaignant a fait valoir que cela était contraire au RGPD.





