Meta acquiert la startup chinoise Manus pour développer des fonctions d'IA avancées

Meta META.O a déclaré lundi qu'il allait acquérir la startup chinoise d'intelligence artificielle Manus, alors que le géant technologique accélère ses efforts pour intégrer l'IA avancée dans ses plateformes.

Les géants de la technologie tels que Meta ont augmenté leurs investissements dans l'intelligence artificielle par le biais d'acquisitions stratégiques et de recrutements de talents, alors qu'ils font face à une concurrence féroce dans le secteur. Au début de l'année, le propriétaire de Facebook a investi dans Scale AI dans le cadre d'une transaction qui valorise la startup d'étiquetage de données à 29 milliards de dollars et qui a permis de recruter son directeur général, Alexandr Wang, âgé de 28 ans.

Les conditions financières de l'accord avec Manus n'ont pas été divulguées.

Manus, basée à Singapour, fabrique un agent d'IA polyvalent, qui peut fonctionner comme un employé numérique, exécutant des tâches telles que la recherche et l'automatisation de manière autonome et avec un minimum d'instructions.

Meta exploitera et vendra le service Manus, et l'intégrera dans ses produits grand public et professionnels, y compris dans Meta AI, a déclaré l'entreprise.

Au début de l'année, , Manus a lancé son agent d'IA, affirmant que ses performances surpassent celles de DeepResearch, l'agent d'IA d'OpenAI.

L'entreprise, qui fait partie de Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co, a commercialisé son produit en effectuant gratuitement des dizaines de tâches pour les utilisateurs sur X.