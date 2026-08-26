Meta accepte de verser 18 milliards de dollars pour régler des poursuites judiciaires liées à la dépendance des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta renforce les mesures de protection des enfants, limite l’utilisation de ses services et nie toute faute

* La juge laisse entendre qu’elle approuvera l’accord

* Cet accord pourrait servir de modèle à d’autres entreprises de réseaux sociaux

* Les États réclamaient près de 200 milliards de dollars de sanctions

(Ajout des détails de l'accord et de l'utilisation des recettes par les États, des commentaires de la juge sur l'approbation éventuelle de l'accord, du commentaire du procureur général du Nouveau-Mexique, ainsi que du contexte général) par Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Meta Platforms META.O versera jusqu’à 18 milliards de dollars et limitera strictement l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents dans le cadre d’un accord de grande envergure conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de mettre fin aux accusations selon lesquelles l’entreprise aurait conçu ces plateformes de réseaux sociaux pour créer une dépendance chez les enfants. Les accords annoncés mercredi mettent fin à un procès fédéral portant sur des allégations selon lesquelles les produits de Meta auraient nui aux enfants et l’entreprise aurait induit le public en erreur quant à leur sécurité. Quatre de ces États — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey — devaient réclamer près de 200 milliards de dollars de sanctions civiles.

Si Meta ne fera pas l’objet d’une refonte en profondeur, ces accords constituent un effort de grande envergure visant à définir la manière dont elle sert ses jeunes utilisateurs.

Ils pourraient servir de modèle pour régler des milliers d’autres poursuites judiciaires intentées contre des entreprises de réseaux sociaux. Partout dans le monde, les gouvernements s’efforcent de limiter l’accès des enfants à des contenus en ligne préjudiciables, comme en témoigne l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie.

“L’objectif principal de cette affaire était de protéger nos enfants”, a déclaré Phil Weiser, procureur général du Colorado, dans un communiqué. “Les mesures obtenues dans le cadre de cet accord sont très significatives et vont bien au-delà de ce qu’un tribunal a ordonné ou est susceptible d’ordonner.”

Meta s’est engagée, pour les dix prochaines années, à limiter l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les adolescents à deux heures par jour et à bloquer tout accès entre minuit et 6 heures du matin, sauf accord parental. Ces restrictions pourraient être renforcées si les plateformes de réseaux sociaux Snapchat, TikTok et YouTube adoptaient des conditions similaires. Meta désactivera également la plupart des notifications push destinées aux adolescents pendant les heures de cours, de 8 h à 15 h, et renforcera les mesures visant à empêcher les enfants d’accéder à des contenus soumis à une limite d’âge.

L’accord ne contraint pas Meta à renoncer aux recommandations personnalisées ni à la publicité ciblée. En acceptant cet accord, Meta a nié toute faute. Le montant total versé représente environ trois à quatre mois de bénéfice pour l’entreprise basée à Menlo Park, en Californie.

“Garantir aux adolescents une expérience sûre et enrichissante sur nos plateformes est un impératif absolu pour Meta”, a déclaré l’entreprise dans un article de blog. “Nous voulons faire ce qu’il faut pour les parents et les adolescents.” L’action Meta a progressé de 1,1 % dans l’après-midi.

CHANGER L'EXPÉRIENCE EN LIGNE Ces accords prévoient des versements maximaux d’environ 17,7 milliards de dollars à 48 États américains, à Washington, D.C., à Porto Rico, aux Samoa américaines et aux Îles Mariannes du Nord. La Californie pourrait recevoir 2,2 milliards de dollars, tandis que New York et le Texas pourraient chacun recevoir plus d’un milliard de dollars. Certains États verseront les fonds reçus sur des comptes généraux, tandis que d’autres en affecteront une partie à la santé mentale des enfants. Meta a garanti des versements d’environ 12,7 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent 5 milliards de dollars supplémentaires subordonnés à la mise en place de protections similaires pour les enfants par Snapchat ( SNAP.N , filiale de Snap Inc.), TikTok (ByteDance) et YouTube ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet). Ces entreprises n’ont pas pu être jointesimmédiatement pour commenter cette information.

“C’est une affaire de grande envergure”, a déclaré James Speta, professeur de droit à l’université Northwestern, spécialisé dans les télécommunications et la politique de l’Internet.

“Meta et d’autres entreprises subissaient des pressions de la part du public, du Congrès et des assemblées législatives des États pour modifier leurs pratiques commerciales, qu’elles perdent ou non les procès”, a-t-il poursuivi. “Ces restrictions vont modifier l’expérience sur Instagram et Facebook, et elles sont conçues pour réduire l’engagement des utilisateurs.” Les accords conclus mercredi prévoient également que Meta verse 459 millions de dollars pour régler les plaintes des États en matière de protection de la vie privée liées au scandale Cambridge Analytica, dans le cadre duquel un cabinet de conseil britannique avait collecté sans autorisation les données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook. L’accord principal, qui n’inclut pas le Texas, doit être approuvé par la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, qui a présidé le procès ayant débuté le 18 août.

Adam Mosseri, directeur d’Instagram, avait commencé à témoigner, et Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, devait également témoigner. Lors d’une audience mercredi, la juge Gonzalez Rogers a qualifié cet accord de “pas en avant positif” et a déclaré qu’elle comptait l’approuver. “Je ne veux pas laisser entendre que cet accord comporte un élément qui me préoccupe particulièrement”, a déclaré la juge. “Je suis tout à fait ravie de ne pas avoir à mener ce procès jusqu’à son terme.”

CRISE DE SANTÉ MENTALE Les entreprises de réseaux sociaux font toujours l’objet de milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d’État, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et d’autres entités publiques qui affirment qu’elles ont sciemment cherché à rendre les enfants dépendants et provoqué une crise de santé mentale entraînant des troubles tels que l’anxiété, la dépression et le suicide. La juge Gonzalez Rogers supervise bon nombre de ces affaires. Le procès contre Meta comprenait des allégations de la Californie, du Colorado, du Kentucky et du New Jersey selon lesquelles le comportement de l’entreprise avait enfreint les lois étatiques sur la protection des consommateurs.

Il comprenait également des allégations formulées par 29 États selon lesquelles Meta aurait enfreint la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) en collectant sciemment des données personnelles auprès d’enfants sans le consentement parental et en utilisant ces données pour entraîner une IA générative.

Meta avait longtemps soutenu qu’elle n’aurait pas pu induire les consommateurs en erreur, car la “dépendance aux réseaux sociaux” n’était pas un trouble psychiatrique reconnu. Avant le début du procès, Meta avait indiqué que la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey réclamaient jusqu’à 1 400 milliards de dollars à titre de sanctions. Plus tôt cette année, Meta a perdu les deux phases d'un procès historique dans lequel le Nouveau-Mexique l'accusait d'avoir induit les consommateurs en erreur quant à la sécurité de ses plateformes. En mars, un jury a condamné Meta à verser 375 millions de dollars , et ce mois-ci, un juge a ordonné à Meta de verser 567 millions de dollars supplémentaires et de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les jeunes pour avoir causé une nuisance publique. Toujours en mars, un jury de Los Angeles a jugé Meta et Google (filiale d’Alphabet) coupables de négligence dans la conception de leurs plateformes, et les a condamnés à verser 6 millions de dollars à une jeune femme de 20 ans qui affirmait être devenue dépendante d’Instagram et de YouTube dès son enfance.

Meta et Google ont déclaré qu’ils feraient appel de ces verdicts. Le Nouveau-Mexique ne faisait pas partie des accords conclus mercredi, mais le procureur général de l’État, Raul Torrez, a déclaré que cette résolution “représente un réel progrès et donne un nouvel élan pour mener à bien la protection des enfants en ligne”. La Floride n’a pas non plus conclu d’accord et prévoit de poursuivre la procédure judiciaire.

“Les indemnités versées aux États ne sont qu'une goutte d'eau par rapport aux préjudices profonds que les fonctionnalités addictives de Meta, motivées par le profit, ont infligés à nos enfants”, a déclaré le procureur général de Floride, James Uthmeier, dans un communiqué. “Nous les affronterons au tribunal.”