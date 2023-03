Meta : 10 000 postes supplémentaires vont disparaître

AOF - EN SAVOIR PLUS

Facebook est confrontée à un ralentissement du marché de la publicité sur Internet et à la concurrence TikTok, mais également aux pertes générées par son développement dans le metaverse, qui nécessite de lourds investissements.

L'entreprise procédera dans les mois à venir à plusieurs séries de suppressions d'emplois, ciblant en premier son équipe de recrutements, et annulera certains projets.

(AOF) - Meta, maison-mère de Facebook, va supprimer 10 000 emplois supplémentaires, selon un courrier de Mark Zuckerberg obtenu par la presse américaine. En novembre, Meta avait annoncé la suppression de plus de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs dans le cadre de la première grande vague de licenciements de son histoire. Meta se lance dans une "année d'efficacité" afin d'améliorer ses performances financières, a indiqué son fondateur.

