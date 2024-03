Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: vise une croissance du CA autour de 5% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 18:08









(CercleFinance.com) - Mersen a réalisé un chiffre d'affaires de 1 211 millions d'euros en 2023, en croissance organique de 13,2 % par rapport à 2022, dont environ 5 % est lié à des augmentations de prix.



L'EBITDA courant du Groupe atteint 202,7 millions d'euros, en croissance de 8,7 % par rapport à 2022 (+14 % à changes constants).



Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 137,3 millions d'euros, soit une croissance de 12,9 % par rapport à 2022 (+19 % à taux de change constants). La marge opérationnelle courante est de 11,3 %, en augmentation de 40 points de base.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 81,6 millions d'euros pour l'année 2023, soit une croissance de plus de 20 % par rapport à 2022.



Pour l'année 2024, le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires autour de 5 %, une marge opérationnelle courante autour de 11 % du chiffre d'affaires et des investissements industriels qui devraient se situer entre 200 et 240 millions d'euros.





Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +1.70%