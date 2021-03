Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : signe une commande de 2ME avec RXPE Cercle Finance • 24/03/2021 à 18:04









(CercleFinance.com) - Mersen annonce avoir signé un contrat de plus de 2 millions d'euros avec le groupe chinois RongXin Power Electronic (RXPE) dans le cadre du projet d'approvisionnement en électricité de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Mersen fournira près de 28 000 plaques de refroidissement destinées à protéger les modules de puissance intégrés dans deux stations de conversion haute tension de technologie HVDC flexible. Ces nouvelles stations de conversion assureront l'interconnexion entre les réseaux électriques des districts de Dongguang et Zengcheng et seront les plus grandes jamais réalisées dans le monde, assure Mersen. Les livraisons s'effectueront entre mars et octobre 2021.

