Mersen signe un contrat avec ACC pour les voitures électriques

(AOF) - Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, a été sélectionné par Automotive Cells Company (ACC), une société commune entre Stellantis, TotalEnergies/Saft et Mercedes-Benz, pour fournir des barres d'interconnexion laminées intelligentes pour sa nouvelle génération de batteries durables et efficaces destinées au marché européen des véhicules électriques. Le contrat couvre une période de sept ans et pourrait représenter un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros pour Mersen.

Cela pourrait conduire à l'emploi de plus de 50 personnes sur la période à Angers, où se trouve le centre de compétence de Mersen, et à St-Bonnet-de-Mure.

Une barre d'interconnexion laminée intelligente est un composant technique clé qui relie les cellules Li-ion entre elles tout en détectant les caractéristiques clés pour communiquer avec le BMS (Battery Management System).

Les barres d'interconnexion seront fabriquées dans l'usine Mersen de Saint-Bonnet-de-Mure (Auvergne-Rhône-Alpes), et livrés à la Gigafactory d'ACC à Billy-Berclau / Douvrin (Hauts-de-France). Mersen envisage d'investir entre 15 à 20 millions d'euros pour se doter de lignes automatisées performantes en ligne avec la demande du client et développer son partenariat stratégique avec ACC.

