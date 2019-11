MERSEN se renforce sur le marché de la chimie en Allemagne

(AOF) - Mersen a annoncé jeudi soir l'acquisition de GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie. Basé à Maulburg dans la région de Bade-Wurtemberg (Allemagne), GAB Neumann est une société familiale fondée en 1965 qui emploie 45 salariés. Cette activité sera intégrée dans le pôle Advanced Materials de Mersen et contribuera pour environ 10 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel du groupe.

Cette opération renforce la position de Mersen sur le marché de la chimie en Allemagne, en particulier pour l'activité de rechange.

La transaction, soumise aux autorités de la concurrence en Allemagne, devrait être finalisée en début d'année 2020.