Mersen revoit à la hausse son objectif de marge opérationnelle pour 2021

(AOF) - Mersen a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 923 millions d'euros, en croissance organique de 8,6 %. Le groupe s'attendait à une hausse 8%. La croissance est de 8,9 % en tenant compte des effets de change négatifs d’environ 7 millions d’euros et, d’autre part, de l’intégration de GAB Neumann, Americarb et Fusetech. Au global, les marchés de développement durable (dont énergies renouvelables, électronique et transports verts) ont affiché une croissance de près de 10% pour représenter 56% du chiffre d’affaires total.

Au quatrième trimestre, l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech a publié une activité consolidé de 239 millions d'euros, en croissance de 10,7 % à périmètre et changes constants. un niveau supérieur à celui observé au quatrième trimestre 2019 correspondant à la période pré-pandémie.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : " Grâce à une accélération au 4ème trimestre, Mersen a enregistré pour l'année 2021 un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions et proche des niveaux de 2019. La croissance est importante dans toutes les géographies et particulièrement significative dans deux marchés porteurs, le solaire et les semi-conducteurs".

Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en 2021, le groupe s'attend désormais à afficher pour l'année une marge opérationnelle courante autour de 10%, alors qu'il visait précédemment une marge légèrement supérieure à 9,6%.

