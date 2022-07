Mersen revoit à la hausse ses perspectives pour l'année 2022

(AOF) - Le résultat net du deuxième semestre 2022 du groupe Mersen spécialisé dans la fabrication de matériaux avancés progresse de 27,1 à 38,2 millions d'euros. L'Ebitda est ressorti à 86,9 millions d'euros contre 71,0 millions d'euros. La croissance organique est de 11,1% par rapport à la même période de l’année dernière. En tenant compte des effets favorables de change, la croissance est de 16,3%. Le chiffre d'affaires de l'ex-Carbone Lorraine est également orienté à la hausse, passant de 451 à 524 millions d'euros.

La société a revu à la hausse ses perspectives. Elle prévoit désormais pour l'année 2022 une croissance organique comprise entre 8% et 10% (contre 3% à 6% précédemment) ; une marge opérationnelle courante autour de 10,5% du chiffre d'affaires, contre autour de 10%précédemment ; une marge d'Ebitda en croissance d'environ 50 points de base, contre +20-30 points de base précédemment.

Les investissements industriels devraient être compris entre 85 et 90 millions d'euros, afin de tenir compte des impacts des taux de change et de l'inflation, contre entre 80 et 85 millions d'euros précédemment.

Au cours du deuxième semestre, Mersen va poursuivre sa politique d'augmentation des prix pour couvrir les augmentations des coûts de l'énergie et de certaines matières premières, en particulier dans le pôle Advanced Materials .

AOF - EN SAVOIR PLUS

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.