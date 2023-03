Mersen renforce son comité exécutif

(AOF) - Mersen, entreprise mondiale des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce deux nominations à son comité exécutif : Sylvie Guiganti, directrice des Systèmes d’Information, et Delphine Jacquemont, Directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration. Le comité exécutif est désormais composé de 10 membres dont 3 femmes. Sylvie Guiganti a rejoint le groupe Mersen en mai 2017 en tant que directrice des Systèmes d’Information. A ce titre, elle a élaboré un plan à moyen terme de transformation IT du Groupe.

Auparavant, Sylvie Guiganti a été directrice de programme Système d'Information chez Yves Saint Laurent Beauté / Gucci Group, où elle a mené des projets de transformation IT.

Delphine Jacquemont a rejoint le groupe Mersen en tant que directrice juridique groupe et secrétaire du conseil d'administration en février 2020.

Avant de rejoindre Mersen, Delphine Jacquemont a passé plus de 25 ans au sein de la direction juridique d'EDF où elle a accompagné le développement international du Groupe, puis a exercé pendant 3 ans en tant qu'avocat spécialisé en droit des affaires internationales.

