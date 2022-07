Mersen: relèvement de ses objectifs pour l'année 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 17:44

(CercleFinance.com) - Le Groupe prévoit désormais une croissance organique comprise entre 8 % et 10 % (contre 3 % à 6 % précédemment), une marge opérationnelle courante autour de 10,5 % du chiffre d'affaires (contre autour de 10 % précédemment) et une marge d'EBITDA en croissance d'environ 50 points de base (contre +20-30 points de base précédemment).



Le groupe vise également des investissements industriels entre 85 et 90 millions d'euros, afin de tenir compte des impacts des taux de change et de l'inflation (contre entre 80 et 85 millions d'euros précédemment).



' Ce relèvement des prévisions se fonde sur des niveaux d'activité et de commandes soutenus au 1er semestre, une performance meilleure qu'attendue dans les industries de procédés et un impact positif des augmentations des prix sur le chiffre d'affaires ' indique le groupe.