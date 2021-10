Mersen : relève ses prévisions pour l'année 2021

(CercleFinance.com) - Mersen réalise un chiffre d'affaires consolidé de 233 millions d'euros au 3ème trimestre 2021, en croissance de 9,5 % à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de périmètre positif lié aux intégrations de Fusetech et Americarb et d'un effet de change positif principalement lié à l'appréciation du

RMB chinois, la croissance est de 11,8 %.

Le groupe enregistre sur les 9 premiers mois de l'année 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 684 millions d'euros, soit une croissance organique de près de 8 % par rapport à 2020.

' Pour l'ensemble de l'année 2021, le Groupe vise désormais le haut des prévisions annoncées le 8 juillet 2021 pour la croissance organique (entre 6 % et 8 %) et un niveau légèrement supérieur aux prévisions pour la marge opérationnelle courante (comprise précédemment entre 9,2 % et 9,6 %) ' indique le groupe.