MERSEN relève ses objectifs annuels

(AOF) - Mersen (+6,89% à 33,35 euros) a relevé son objectif de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'année 2021. L'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés vise désormais une croissance organique comprise entre 6% et 8%, contre 2% à 6% précédemment. En parallèle, le groupe table sur une marge opérationnelle courante comprise entre 9,2% et 9,6% du chiffre d'affaires, contre 8% à 8,8% auparavant.

Ces prévisions se fondent sur les tendances du premier semestre qui montrent un rebond de l'activité plus rapide qu'attendu en Amérique du Nord et en Europe, en particulier sur les industries de procédés ; une poursuite de la dynamique en Asie; ainsi qu'une bonne maîtrise des coûts en particulier grâce aux plans de productivité et un mix produit favorable.

" Nous poursuivons ainsi l'année avec confiance, forts de la demande très soutenue de nos clients depuis le début de l'année et de notre positionnement sur les marchés porteurs du développement durable", a commenté Luc Themelin, le directeur général de Mersen.

Le prochain rendez-vous pour Mersen sera la publication des résultats semestriels, le 30 juillet prochain.

