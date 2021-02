Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : prend le plein contrôle de Fusetech Cercle Finance • 15/02/2021 à 17:50









(CercleFinance.com) - Mersen annonce avoir acquis le plein contrôle de la société Fusetech, basée à Kaposvar en Hongrie. Le montant de l'opération est d'environ 4 millions d'euros, hors ' earn-out ' futur. Fusetech est une joint-venture détenue à parts égales par Mersen et Hager depuis 2007. Cette usine produit des fusibles industriels à coûts compétitifs pour le marché européen. La société emploie actuellement environ 300 salariés sur un site de 6000 m2.

