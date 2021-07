Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : participation au consortium Transform Cercle Finance • 20/07/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Mersen annonce sa participation au consortium Transform, qui vise à développer une filière européenne de fabrication de semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC) pour le marché du véhicule électrique. Subventionné par l'UE, ce projet piloté par Bosch fournira aux acteurs européens du marché une source fiable de composants et de systèmes SiC reposant sur une chaîne de valeur entièrement européenne, des substrats jusqu'aux convertisseurs d'énergie. 'Expert des matériaux ultra performants, dont le SiC, Mersen apportera son expertise au sein du consortium pour améliorer les technologies SiC et développer des substrats en SiC pour des semi-conducteurs de puissance toujours plus performants', explique le groupe.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +0.16%