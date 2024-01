Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: partenariat technique mondial avec Canon information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - Mersen annonce avoir conclu un partenariat technique mondial avec Canon pour fournir des moteurs de scanners galvo haute performance innovants pour le marché haut de gamme des applications de balayage laser.



Les innovations de Canon en matière de balayage laser, associées à la technologie optique SiC à grande vitesse de Mersen, ont donné naissance à une nouvelle gamme de moteurs de scanners galvo installés dans la série GM distribuée par Canon.



S'appuyant sur les propriétés uniques du SiC fritté, les miroirs optoSiC sont utilisés en particulier pour les applications de haute précision. Mersen est également en mesure de proposer des produits en carbure de silicium pour une large gamme d'autres marchés tels que les systèmes aérospatiaux et les appareils médicaux.







