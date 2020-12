Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : partenaire technique du e-Trophée Andros Cercle Finance • 14/12/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce soutenir le Trophée Andros et poursuivre son accord de partenariat technique avec ce dernier pour la saison 2020-2021. 'Mersen est fier d'accompagner à nouveau Nicolas Prost lors de cette saison, sur une Renault Zoe électrique. Le Groupe équipe par ailleurs les 12 voitures 100% électriques à 4 roues motrices Andros Sport participant au e-Trophée Andros 2020-2021', fait savoir l'entreprise. Le Trophée Andros permet notamment à Mersen de tester ses produits dans des conditions extrêmes de pilotage et d'environnement, afin d'apporter à ses clients des solutions les plus appropriées. Ces véhicules électriques ont été conçus par la société Exagon Engineering, à laquelle Mersen fournit depuis plusieurs années des composants de connexion des cellules de batteries et des fusibles de protection.

