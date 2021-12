Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen: nomination d'un administrateur chargé de la RSE information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Mersen indique que son conseil d'administration a décidé de désigner un administrateur qui conduira et s'assurera du suivi et de la supervision de la feuille de route RSE (Responsabilité sociale de l'entreprise) définie par la direction générale.



Magali Joëssel, représentante permanente de Bpifrance Investissement au conseil d'administration, a accepté cette responsabilité pour la durée de son mandat courant jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes 2022.



Représentante permanente de Bpifrance Investissement au conseil d'administration de Mersen depuis 2013, elle apportera au conseil sa vision de l'intérêt général ainsi que son expertise en matière de stratégie, de conseil et d'industrialisation.





