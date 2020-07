Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : marge de ROC en retrait au 1er semestre Cercle Finance • 31/07/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Mersen affiche un résultat net de 17,8 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020, contre 33,7 millions au 30 juin 2019, et un résultat opérationnel courant de 34,7 millions, soit une marge de 8,1% du chiffre d'affaires contre 11,1% un an auparavant. Le groupe industriel a réalisé un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros, en repli organique de 13,4%. En tenant compte des effets de change et de l'intégration des sociétés acquises en 2019 ou début 2020, la décroissance s'est établie à -11,1%. S'il a enregistré une activité mieux orientée au mois de juin avec un repli du chiffre d'affaires limité à -6%, le manque de visibilité sur certains marchés ne permet pas au groupe d'établir des prévisions financières pour l'année 2020.

