Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen: livraison pour le télescope géant de l'ESO information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Mersen annonce la livraison, par sa filiale Mersen Boostec, de la structure de référence du miroir adaptatif de l'ELT (Extremely Large Telescope) de l'ESO (European Southern Observatory) au consortium italien AdOptica.



Cette structure de référence, constituée de six segments en carbure de silicium, fournira les performances thermomécaniques requises pour corriger les effets des turbulences de l'atmosphère et des vibrations de l'immense structure de l'ELT.



AdOptica peut maintenant démarrer l'intégration de tous les composants du miroir adaptatif. Fin 2025, le quatrième miroir sera expédié au Chili sur le Mont Cerro Armazones, là où la construction des infrastructures de l'ELT de l'ESO a déjà démarré.





Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -0.33%