Mersen : le CA recule de 9,8% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Mersen a publié un CA de 208 millions d'euros au 3e trimestre, en recul de 9,8% en organique et de 11,2% en publié. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA atteint 638,2 millions d'euros, soit une baisse de 12,2% en organique et de 11,1% en publié. Compte tenu de la situation économique actuelle et des mesures annoncées, le Groupe prévoit en 2020 un recul organique des ventes compris entre -12% et -14%. La marge opérationnelle courante serait comprise entre 7 % et 8 %.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -3.23%