Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : l'AG mixte approuve le dividende 2020 Cercle Finance • 20/05/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Mersen organisée ce jour, toutes les résolutions à l'ordre du jour ont été adoptées à plus de 92%, fait savoir le groupe. L'Assemblée a notamment approuvé la distribution d'un dividende de 0,65 E par action en numéraire au titre de l'exercice 2020. Le dividende sera mis en paiement le 8 juillet 2021. Mersen indique également que la nomination de Luc Themelin (directeur général du groupe) en qualité d'administrateur a été approuvée, tout comme le renouvellement des mandats de Carolle Foissaud, Ulrike Steinhorst, Olivier Legrain et Michel Crochon en qualité de membres du Conseil d'administration.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -1.15%