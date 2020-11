Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : installation de deux centrales photovoltaïques Cercle Finance • 26/11/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Mersen annonce avoir confié l'installation de deux centrales photovoltaïques à Legendre Energie. Ces deux centrales solaires en autoconsommation, qui totaliseront une puissance de 716 kWc, seront installées sur l'un des sites industriels du Groupe à Saint-Bonnet-de-Mure (69), à 30 kilomètres au Sud de Lyon. Les centrales couvriront 22% des besoins énergétiques du site industriel lyonnais du groupe Mersen. Elles totaliseront près de 1 940 modules photovoltaïques et produiront 866 MWh chaque année, soit l'équivalent de la consommation électrique de 335 foyers (hors chauffage). Leur mise en service est prévue au printemps 2021.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -1.96%