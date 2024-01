Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: hausse de 13,2% du CA pour l'année 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2023 de 1 211 millions d'euros, en croissance organique de 13,2 % dont autour de 5 % est lié à des augmentations de prix.



Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 669 millions d'euros, en croissance organique de 13,2% sur la période. Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 542 millions d'euros sur l'année, en croissance organique de 13,3 % par rapport à 2022.



Mersen réalise au 4ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 301 millions d'euros, en croissance organique de 8,6 %, sur une base de comparaison élevée.



' Sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2023, le Groupe s'attend désormais à afficher pour l'année une marge opérationnelle courante autour de 11,3 %, supérieure à l'objectif précédent compris entre 11,0 % et 11,2 %. Les investissements industriels nets devraient être en ligne avec les prévisions communiquées en octobre 2023 (entre 175 et 200 millions d'euros) ' indique le groupe.





Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -1.92%