Mersen : double creux sur 30/30,5E, teste résistance des 34E

(CercleFinance.com) - Validant le scénario d'un 'W' haussier sur 30/30,5E (26/10/2023 et 24/01/2024) Mersen bondit de +10% vers 34E, sur la publication d'objectifs relevés tous azimuts : chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2023 en croissance organique de 13,2 % (dont 5% grâce aux augmentations de prix).

La marge opérationnelle courante autour est également relevée vers 11,3%.

Au-delà de 34E, le titre devrait poursuivre son envolée vers 36E, son zénith du 27/12/2023.



