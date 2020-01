Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : distingué au classement des meilleurs employeurs Cercle Finance • 27/01/2020 à 16:38









(CercleFinance.com) - Mersen se classe 5ème et 1er ETI du secteur Equipements et Matériels Electriques du classement des meilleurs employeurs, publié par le magazine Capital. 'Le capital humain est au coeur de la culture et de la réussite de Mersen. Le Groupe s'engage pour que chaque collaborateur puisse exprimer pleinement ses compétences et son potentiel. Excellence ; Collaboration ; Humanité ; Vivacité & Esprit d'entreprendre ; Partenaires de nos clients : ces 5 valeurs forment le socle de la culture Mersen et sont partagées dans les 35 pays où le Groupe est présent', commente le groupe.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -4.90%