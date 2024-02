Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: développe son offre sur le marché indien information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Mersen annonce l'extension de ses sites à Bangalore, en Inde : la société a ainsi investi plus de 8 millions d'euros au cours des trois dernières années pour remodeler sa présence locale afin d'accélérer le développement de son offre, notamment pour le marché ferroviaire.



L'Inde possède en effet le 4ème réseau ferroviaire au monde et a décidé d'accélérer l'électrification de son réseau.



La société Mersen indique qu'elle pourra bientôt fabriquer pour l'Inde des systèmes de refroidissement et des pantographes, composants clés des nouveaux réseaux urbains et interurbains.



'Les nouvelles capacités que nous annonçons aujourd'hui permettront au Groupe de profiter de la croissance significative du marché ferroviaire dans cette région dans les années à venir, et nous avons l'intention de continuer à investir dans ce pays pour répondre à la demande croissante d'autres marchés, tels que les énergies renouvelables', a commenté Luc Themelin, directeur général de Mersen.







