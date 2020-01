Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : deux démissions du conseil d'administration Cercle Finance • 15/01/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Mersen annonce la démission de Dominique Gaillard et Yann Chareton, représentants d'Ardian à son conseil d'administration, suite à la baisse de la participation d'ACF II, géré par Ardian, qui est récemment passé sous le seuil de 10% du capital par vente de titres. Ils étaient membres du conseil depuis 2009. A la suite de cette modification, le conseil est composé de huit membres avec un taux de féminisation de 57% et un taux d'indépendant de 71% (calculés hors administrateur représentant les salariés).

