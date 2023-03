Mersen : des résultats 2022 record et en nette progression

(AOF) - Mersen recule de 7,16% à 40,20 euros après avoir dévoilé un plan de croissance plus ambitieux qu’attendu et nécessitant d’importants investissements. Le résultat net 2022 a augmenté de 27% à 74 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a bondi de 31,4% à 121,6 millions d’euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 10,9%, en augmentation de 90 points de base et légèrement supérieure à l’objectif de 10,8%. Le chiffre d’affaires a franchi la barre du milliard d’euros à 1,1 milliard d’euros et affiche une croissance organique de 15%.

A cette occasion, Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : " Nous avons réalisé une performance record en 2022, atteignant ou dépassant tous les objectifs que nous avions révisés à la hausse au cours de l'année. Le groupe va investir ainsi près de 400 millions d'euros dans les prochaines années pour augmenter ses capacités de production et réaliser des acquisitions ciblées ".

Avant d'ajouter : " Mersen change ainsi de dimension et se fixe de nouvelles ambitions à moyen terme bien supérieures à son plan précédent. Ainsi, à l'horizon 2027, le groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires autour de 1,7 milliard d'euros, dont près de la moitié sur les marchés des énergies renouvelables ".

Pour 2027, Mersen prévoit par ailleurs une marge opérationnelle courante de 12% du chiffre d'affaires, pouvant varier de plus ou mois 50 points de base. Il vise aussi une marge d'Ebitda courant de 19% pouvant varier de plus ou mois 50 points de base.

Après l'annonce de ses résultats, Stifel reste à l'Achat sur Mersen avec un objectif de cours inchangé 50 euros. L'analyste explique d'ailleurs que le groupe compte atteindre ce chiffre d'affaires en " comptant sur la croissance des marchés des semi-conducteurs et du SiC (carbure de silicium) en particulier, des véhicules électriques et du photovoltaïque. Il prévoit des investissements massifs : les CAPEX devraient encore doubler en 2023 ".

Cette année, le spécialiste des spécialités électriques et des matériaux avancés vise une croissance organique comprise entre 5 et 10% et une marge opérationnelle courante comprise entre 10,5 % et 11% du chiffre d'affaires. Il prévoit également des investissements industriels entre 150 et 200 millions d'euros.

En outre, le Conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 16 mai le versement d'un dividende de 1,25 euro par action en numéraire, en hausse de 25%.

