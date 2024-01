Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: des changements au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Mersen annonce le départ de son conseil d'administration de Magali Joëssel, représentant permanent de Bpifrance Investissement et son remplacement par Carolle Foissaud, qui devient donc représentant permanent de Bpifrance Investissement.



Carolle Foissaud démissionne donc de son mandat d'administratrice indépendante et est remplacée à ce titre par Jocelyne Vassoille (actuellement directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif de Vinci), qui est ainsi cooptée au conseil.



La présidence du comité de la gouvernance, des nominations et rémunérations est désormais assurée par Jocelyne Vassoille, remplaçant Carolle Foissaud qui reste membre de ce comité et succède à Emmanuel Blot qui rejoint le comité d'audit et des comptes.





