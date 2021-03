Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 23/03/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Mersen avance de près de 1% à la faveur de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance', avec un objectif de cours ajusté de 33,5 à 35 euros, sur le titre du groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés. Dans sa note de recherche, le bureau d'études relève sa séquence bénéficiaire pour Mersen et juge que 'la valorisation reste particulièrement attractive au regard des références historiques et du potentiel de redressement des marges'.

