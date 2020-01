Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : croissance de 8,2% du CA annuel Cercle Finance • 31/01/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Mersen recule de 1,5% au lendemain de la publication par le groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés, d'un chiffre d'affaires de 950 millions d'euros pour l'année 2019, en croissances de 8,2% en données publiées et de 4,1% en organique. 'Toutes nos grandes zones géographiques sont en progression, malgré un ralentissement de l'activité au quatrième trimestre, qui se prolonge sur le début d'année 2020', indique son directeur général Luc Themelin. Sur la base du chiffre d'affaires annuel publié, Mersen maintient sa prévision de marge opérationnelle courante 2019 qui devrait être en ligne avec l'objectif de 10,5 à 10,7% avant impact de l'application de la norme IFRS 16.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -2.92%