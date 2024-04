Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: croissance d'environ 7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 18:32









(CercleFinance.com) - Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé de 312,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, en croissance organique de près de 7 % par rapport au premier trimestre 2023.



Les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 172 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance organique de 8,9 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les ventes du pôle Electrical Power ont atteint 140 millions d'euros sur le trimestre, soit une croissance organique de 4,2 %.



Le Groupe est confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs pour l'année 2024. Il vise une croissance organique du chiffre d'affaires autour de 5 % et une marge opérationnelle courante autour de 11 % du chiffre d'affaires.



La direction annonce des investissements industriels qui devraient se situer entre 200 et 240 millions d'euros, en fonction du rythme d'exécution des projets, incluant 110 à 150 millions d'euros liés aux investissements du plan de croissance, conformément à la feuille de route du Groupe.





