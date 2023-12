Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen: contribution technologique à la mission Euclid information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Mersen indique apporter une importante contribution technologique à la mission Euclid de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), dont le lancement réussi en juillet dernier permet de délivrer ces jours-ci les premiers clichés de la sonde.



Embarqué sur le projet en 2013, Mersen Boostec a fourni les miroirs et les pièces de structure de ce grand télescope en carbure de silicium (SiC) à Airbus Defence and Space, maître d'oeuvre de la charge utile.



D'autres éléments majeurs d'Euclid, comme la structure de l'instrument NISP pour le compte du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, ont été réalisés en SiC, céramique légère, robuste et extrêmement stable, par Mersen Boostec.





Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +0.31%