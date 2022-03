Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen: contrat avec Velo3D pour des miroirs en SiC information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Mersen annonce la signature d'un contrat de 2,1 millions de dollars avec le groupe Velo3D, portant sur la fourniture de miroirs en carbure de silicium (SiC) destinés aux lasers directs des imprimantes 3D métalliques Sapphire XC de la société.



Au total, 16 miroirs en SiC fabriqués par Mersen équiperont chaque imprimante Sapphire XC. 'La rigidité et la stabilité inégalées du SiC permettent d'atteindre une vitesse de fabrication et une précision exceptionnelles', explique le groupe de matériaux avancés.



L'impression 3D métal est utilisée dans de nombreux secteurs industriels de pointe car sa technologie permet de fabriquer des pièces métalliques très complexes, impossibles à fabriquer avec les technologies traditionnelles telles que l'usinage ou le moulage.





Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +4.03%