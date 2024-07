Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: confirme ses objectifs pour l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Mersen réalise un chiffre d'affaires de 311 millions d'euros au 2ème trimestre 2024, en croissance de 3,1 % à périmètre et changes constants par rapport au 2ème trimestre 2023.



Le groupe réalise au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 624 millions d'euros. La croissance organique est de 4,9 % par rapport à la même période de l'année dernière, dont environ 2,5 % est liée à l'augmentation des prix.



L'EBITDA courant s'élève à 105,5 millions d'euros, en croissance de près de 5 % par rapport à la même période de l'année dernière. Il représente 16,9 % du chiffre d'affaires, en croissance par rapport à juin

2023 (16,5 %). Le résultat opérationnel courant du Groupe s'élève à 70,1 millions d'euros au premier semestre 2024, soit

une marge opérationnelle courante de 11,2 % du chiffre d'affaires, en ligne avec le 1er semestre 2023 (11,3 %) et les objectifs annuels (autour de 11 %).



Le résultat net part du Groupe de la période s'élève à 38,9 millions d'euros, contre 43,9 millions d'euros au 30 juin 2023.



Sur la base des résultats du 1er semestre 2024, le Groupe confirme ses objectifs pour l'année 2024. Il s'attend à une croissance organique autour de 5 %, une marge opérationnelle courante autour de 11 % et des investissements industriels entre 200 et 240 millions d'euros.





Valeurs associées MERSEN 32,30 EUR Euronext Paris -1,22%