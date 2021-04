Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : chiffre d'affaires consolidé stable au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Mersen annonce un chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2021 de 220 ME, soit une croissance organique parfaitement nulle par rapport au 1er trimestre 2020 - ou un recul de 2,4% en tenant compte d'effets de change défavorables et de l'intégration des sociétés acquises récemment. Selon Luc Themelin, DG de Mersen, la bonne performance du 1er trimestre témoigne de la pertinence du positionnement stratégique de Mersen sur les marchés liés au développement durable en particulier les énergies renouvelables et les semi-conducteurs. 'Le partenariat conclu récemment avec Autoliv, un acteur majeur de la sécurité automobile, nous positionne idéalement sur le marché du véhicule électrique. Globalement, nous constatons depuis le début du mois de mars une activité bien orientée avec des prises de commandes dynamiques', analyse-t-il. Dans ce contexte, Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2021, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires entre 2 et 6% et une marge opérationnelle courante comprise entre 8 et 8,8% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +0.50%