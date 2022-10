Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Mersen: CA trimestriel en hausse organique de 19,2% information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 18:17

(CercleFinance.com) - Mersen publie un chiffre d'affaires de 297 ME au titre du 3e trimestre, en hausse organique de 19,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité se développe (en croissance organique) dans toutes les divisions, autant en Advanced Materials (+23,2%) qu'en Electrical Power (+14,3%), ainsi que dans toutes les zones géographiques.



Dans ce contexte, Mersen indique relever ses prévisions annuelles et cible désormais une croissance organique autour de 13 %, une marge d'EBITDA en croissance d'environ 50 points de base, ainsi que des Investissements industriels autour de 90 millions d'euros.



'La demande reste soutenue avec un carnet de commandes important qui nous permet d'anticiper une année encore meilleure que prévu en termes de chiffre d'affaires et de profitabilité, démontrant ainsi notre capacité à répondre à la demande et à répercuter, jusqu'à présent, les hausses de coûts dans un environnement inflationniste', indique Luc Themelin, Directeur Général de Mersen.