MERSEN annonce une nouvelle acquisition dans le graphite

Luc Themelin, Directeur général de l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés, a déclaré : "AGM apporte les capacités de transformation de ce graphite extrudé afin de servir en particulier les marchés dynamiques que sont le solaire et l'électronique."

"Cette opération permet au pôle Advanced Materials d'accéder à des capacités de transformation de graphite extrudé de spécialités en Europe", a précisé Mersen. Elle renforcera les positions du groupe en Italie, en Allemagne et en Europe centrale, spécialement pour les marchés de l'électronique et du traitement thermique qui requièrent des pièces de grandes dimensions.

(AOF) - Mersen a annoncé l'acquisition de la société Advanced Graphite Materials Italy S.R.L, spécialiste du graphite et des isolants en fibre de carbone, pour un montant de 10 millions d'euros auprès de la famille Reineke. L'entreprise italienne emploie une quarantaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.