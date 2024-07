Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: acquisition de GMI Group aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Mersen annonce l'acquisition de GMI Group (Graphite Machining Inc), un expert dans la purification et l'usinage de graphite et de composites carbone, qui contribuera à hauteur d'environ 40 millions de dollars au chiffre d'affaires (sur une base annuelle).



Cette acquisition permet à Mersen d'accroître ses capacités d'usinage pour le graphite et les feutres d'isolation aux Etats-Unis et de renforcer ses positions de leader dans certains marchés comme l'aéronautique, les industries de procédés et l'énergie.



Elle représente pour le groupe français une sortie de trésorerie d'environ 50 millions de dollars, mais sera relutive sur son résultat net. Elle sera consolidée dans les comptes de Mersen à compter de ce 1er juillet.





Valeurs associées MERSEN 31,65 EUR Euronext Paris +0,80%