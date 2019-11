Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : acquisition de GAB Neumann en Allemagne Cercle Finance • 29/11/2019 à 07:28









(CercleFinance.com) - Mersen annonce l'acquisition de GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie. Basé à Maulburg, au Bade-Wurtemberg, cette société familiale emploie 45 salariés et contribuera pour environ 10 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel du groupe. La transaction, soumise aux autorités de la concurrence, devrait être finalisée début 2020. Cette opération renforce la position de Mersen dans la chimie en Allemagne, en particulier pour l'activité de rechange. Il pourra également s'appuyer sur son réseau mondial pour proposer à ses clients cette offre produits et services enrichie.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +0.50%