Mersen : acquisition d'Advanced Graphite Materials

(CercleFinance.com) - Mersen annonce l'acquisition de la société Advanced Graphite Materials Italy S.R.L (AGM) auprès de la famille Reineke, acteur familial historique du graphite et des isolants en fibre de carbone. ' Cette opération permet au pôle Advanced Materials d'accéder à des capacités de transformation de graphite extrudé de spécialités en Europe. Elle renforcera les positions du Groupe en Italie, en Allemagne et en Europe Centrale, spécialement pour les marchés de l'électronique et du traitement thermique ' indique le groupe. Le prix de la transaction est de 10 millions d'euros. La société emploie environ 40 personnes et génère un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris -1.14%