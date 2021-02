Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen : ACF I Investment a cédé tous ses titres Cercle Finance • 08/02/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Mersen annonce avoir été informé le 5 février 2021 par Ardian de la cession de l'intégralité des actions que ACF I Investment SARL détenait dans la Société, par cession d'actions sur le marché. Le 14 janvier 2020, les deux représentants d'Ardian au conseil d'administration de Mersen avaient démissionné à la suite de la baisse progressive de la participation d'ACF géré par Ardian, rappelle Mersen dans son communiqué.

Valeurs associées MERSEN Euronext Paris +4.14%